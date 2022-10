En octobre 2020, alors que Donald Trump et Joe Biden, étaient tous les deux lancés dans la campagne pour les élections présidentielles, de novembre, The Post avait publié le contenu de l'ordinateur portable, du fils de Joe, Hunter Biden. Le disque dur de ce PC contiendrait des e-mails, des SMS, des photos et des documents financiers échangés entre Hunter Biden , sa famille et ses associés. En somme, Hunter Biden aurait utilisé son influence politique dans ses relations commerciales à l'étranger. Le Federal Bureau Investigation (FBI) qui a enquêté sur l'affaire a été récemment attaqué par Tony Bobulinski, l'ancien partenaire commercial de Hunter Biden. Il a affirmé que le FBI avait ignoré ses preuves accablantes sur les crimes potentiels de la famille Biden.

"Le président Trump serait toujours à la Maison Blanche"

Il reproche donc à la police fédérale de n'avoir pas mené l'enquête comme il se devait sur la base des informations "accablantes" qu'il leur avait fournies concernant les relations commerciales de Hunter Biden. Il a également accusé les médias sociaux comme Facebook d'avoir "étranglé" la portée globale de l'affaire. Pour lui, sans le FBI et des dirigeants de médias sociaux, Donald Trump aurait peut être pu gagner les élections de novembre 2020, parce qu'il était au coude à coude avec Biden dans les Etats comme le Wisconsin, la Géorgie, et l'Arizona, trois Etats Swing.

"La différence entre le président Trump et Joe Biden était de 43 000 voix. Si la moitié de ces personnes, 21 500, avaient voté pour le président Trump au lieu de Biden, le président Trump serait toujours à la Maison Blanche", a déclaré Bobulinski .Il a assuré qu'il ne présentait pas les statistiques pour montrer son soutien à Trump ou pour s'opposer à lui, mais que, simplement, "c'était un fait". "Vous pouvez l'appeler truqué. Vous pouvez l'appeler volé. Vous pouvez l'appeler supprimé. Le peuple américain peut l'appeler comme il veut. Mais le fait est que seul le FBI a modifié l'histoire lors de cette élection", a poursuivi Bobulinki.