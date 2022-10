Le Président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Sacca Lafia a rendu public ce lundi 10 octobre 2022 à Cotonou le calendrier électoral des législatives du dimanche 08 janvier 2023. Selon ce calendrier électoral, la date du scrutin est maintenue au 8 janvier 2023 et l’enregistrement des déclarations de candidatures est prévu du 28 octobre au 2 novembre 2022. La publication de la liste des partis politiques ayant déposé leurs déclarations de candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée nationale aura lieu le 3 novembre 2022. La date du 08 novembre 2022 est retenue pour que l’Agence nationale d’Identification des Personnes (Anip) transmette officiellement à la Cena la Liste Electorale Informatisée (LEI).

Le 17 novembre 2022, la structure en charge d’organiser les prochaines élections législatives procèdera au positionnement des photos et des logos des partis politiques retenus sur le bulletin unique en présence de leurs représentants. Il y aura par contre du 1er au 4 décembre 2022, respectivement la publication de la liste des centres et postes de vote et celle des listes des agents électoraux retenus (Points focaux communaux, Coordonnateurs d’arrondissement, assistants coordonnateurs d’arrondissement et les membres de Postes de vote).

La campagne électorale sera ouverte le 23 décembre 2022 pour prendre fin le 06 janvier 2023. Donc cette campagne électorale va durer quinze (15) jours. Le déroulement du scrutin des membres à l’Assemblée Nationale aura lieu le 08 janvier 2023. La date du 11 janvier 2023 a été choisie par la Cena pour la publication des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale de la 9ème mandature. Quant au rapport général des élections électives, elle sera publiée le 09 mars 2023.