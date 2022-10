Au Bénin, les élections législatives auront lieu le 08 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome (Cena) a publié ce matin du lundi 10 octobre 2022, le calendrier électoral. Un chronogramme en dix étapes entamé il y a quelques mois, et dont les différents acteurs impliqués dans le processus électoral ont pris connaissance. En effet, selon la loi , le calendrier électoral est publié par voie de presse 90 jours avant la date du scrutin. Cet acte est une étape décisive du processus électoral. 16 activités sont prévues dans ce chronogramme. Il y a notamment la transmission de la liste électorale informatisée (Lei) à la Céna courant novembre.

Il faut si possible "auditer" la Lei

L'opposition qui n'a pas manqué d'exprimer ses craintes, vis-à-vis de la conception de cette Lei, tient à ce qu'elle soit in fine, consensuelle et exempt de reproches et de critiques. Son chef de fil Paul Hounkpè l'a encore martelé récemment. "La structure (l'Anip) se veut technique. Du coup, elle aura la responsabilité des défauts que cette liste pourrait avoir. Nous ne manquerons pas d'inviter la population à faire son devoir,... De toutes les façons, nous sommes préoccupés par sa perfection et surtout qu'il soit permis d'auditer cette liste-là de par la technique mise en place et par la prise en compte de tous les béninois" a déclaré le Secrétaire exécutif national des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) au micro de Radio Bénin.

Ce parti politique avait déjà participé aux élections communales de 2020, puis à la présidentielle d'avril 2021. Il compte enchaîner avec les Législatives de 2023. Actuellement, il n'y a aucun député de l'opposition au parlement et ces forces politiques opposées à la gestion de Patrice Talon veulent faire leur retour au parlement. Outre, le parti FCBE, il y a aussi Les Démocrates qui sont intéressés par ce scrutin. Les Démocrates, c'est le nom du parti de l'ancien président Boni Yayi. La campagne électorale va démarrer après la mi-décembre 2022. L'annonce des résultats provisoires est projetée au 11 janvier 2023.