La présidence américaine a vivement réagi suite aux informations relatives au tir par la Corée du Nord d’un missile balistique de moyenne portée au dessus du Japon. Après avoir consulté Tokyo et Séoul, la Maison-Blanche envisage une réponse « robuste » face à cette situation. L’alerte a été en effet donnée ce mardi 4 octobre. Selon les déclarations du Premier ministre Fumio Kishida à la presse, l’arme a probablement fini sa course dans l’océan pacifique.

"Nous le condamnons fermement"

« Un missile balistique est probablement passé au-dessus de notre pays avant de tomber dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'un acte de violence qui fait suite aux récents tirs répétés de missiles balistiques. Nous le condamnons fermement », a déclaré l’autorité japonaise. Pour l’heure, le Japon a activé le système d'alerte aux missiles du pays. Les personnes résidant dans la zone concernée ont également été évacuées. Du côté de la Corée du Sud, les autorités ont annoncé avoir détecté le tir d'un missile balistique de moyenne portée.

Violation des "normes des Nations unies"

Survolant le territoire, l’arme serait à une distance d'environ 4 500 km à une altitude de 970 kilomètres. Ce fut l’occasion pour la Corée du Sud de faire remarquer que ces agissements de son voisin du nord constituent une « provocation » et violent « clairement les principes universels et les normes des Nations unies ». « Les détails exacts font l'objet d'une analyse approfondie en coopération avec les Etats-Unis et la communauté internationale », a tenu à préciser l'état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.