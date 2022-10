Les États membres de l'UE ont approuvé des mesures visant à réduire les prix de l'énergie. C'est ce qu'indique la déclaration du Conseil de l'UE diffusée jeudi à Bruxelles. "Les États membres de l'UE ont officiellement adopté aujourd'hui un règlement du Conseil relatif à une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie. Le règlement introduit des mesures communes pour réduire la demande d'électricité et pour collecter et redistribuer les revenus excédentaires du secteur de l'énergie aux ménages et aux petites et moyennes entreprises", ressort-il du communiqué de presse.

Selon le document, "le Conseil est convenu de plafonner les revenus du marché à 180 euros/MWh pour les producteurs d'électricité, y compris les intermédiaires, qui utilisent des technologies dites inframarginales pour produire de l'électricité, telles que les énergies renouvelables, le nucléaire et le lignite. Ces opérateurs ont réalisé des gains financiers étonnamment importants au cours des derniers mois, sans que leurs coûts opérationnels n'augmentent. Cela est dû au rôle du charbon et du gaz en tant que sources marginales de fixation des prix qui font augmenter actuellement le prix final de l'électricité."

La résolution du Conseil fixe également "un objectif de réduction globale volontaire de 10% de la consommation brute d'électricité et un objectif de réduction obligatoire de 5% de la consommation d'électricité aux heures de pointe". Enfin, "les États membres sont convenus d'utiliser les mesures de leur choix pour collecter et rediriger les revenus excédentaires vers le soutien et la protection des clients finaux de l'électricité. Les États membres ont introduit certaines flexibilités pour tenir compte de leur situation nationale et des mesures en place au niveau national. Celles-ci incluent la possibilité de fixer un plafond de revenus plus élevé, d'utiliser des mesures qui limitent davantage les revenus du marché, de différencier les technologies et d'appliquer des limites aux revenus du marché d'autres acteurs, y compris les commerçants, entre autres", souligne la déclaration. (Tass)