Au Bénin, le porte-parole du gouvernement a échangé avec la presse hier vendredi 14 octobre 2022. Au nombre, des sujets abordés avec les professionnels des médias, le limogeage du Directeur Général du Fonds National de Développement Agricole (FNDA). Wilfried Léandre Houngbédji a indiqué que M Valère Houssou avait été démis de ses fonctions suite à des faits de mauvaise gouvernance au sein de la structure qu'il dirige. "Il y a une situation qui a fait état de mauvaise gouvernance, le gouvernement en a tiré les conséquences et la confiance étant rompue entre lui et le directeur général qu'il a nommé, il l'a relevé de ses fonctions" a déclaré le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement.

Démis de ses fonctions en conseil des ministres

Une fois cette décision prise, l'exécutif a demandé au conseil d'administration du FNDA de prendre des sanctions à l'encontre de tous les autres cadres du Fonds qui seraient "impliqués dans les faits sans préjudices des sanctions judiciaires qui interviendront à la suite des procédures subséquentes qui seront mises en œuvre". Rappelons que le DG du FNDA avait été démis de ses fonctions lors du conseil des ministres du mercredi 12 octobre dernier. Selon le compte rendu de cette réunion gouvernementale, il est reproché à certains responsables du Fonds, des faits de rançonnement et de perception de commissions.

Le FNDA est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) est, en outre, régi par toutes autres dispositions réglementaires et lois en vigueur dans le secteur agricole. Il a pour mission de « promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de l’orienter par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire en encourageant la promotion des filières agricoles ».