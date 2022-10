Pour des raisons de normes et de standards, Coca-Cola vient de mettre fin à son contrat de mise en bouteille avec Bramali. Le groupe exige que la société doit se mettre en règle avant d’exploiter à nouveau sa licence. En effet, les faits remontent déjà à un moment où la firme américaine ne collabore plus avec Bramali. Dans le même temps, une autre boisson allemande circule déjà et prend même progressivement la place de Coca-Cola au niveau des consommateurs.

Pour justifier son retrait, les responsables de Coca-Cola ont notifié à travers un communiqué publié depuis leur siège qu’ils pensent remodeler et consolider la présence de la boisson en Afrique. Et pour y arriver, ils promettent de veiller à ce que les moyens et les investissements adéquats soient mis au point pour amplifier la valeur de leur partenariat avec les africains. Il faut dire que c’est depuis deux ans que le groupe met tout en œuvre pour atteindre son objectif. D’où la réorganisation complète du secteur et la prise des décisions stratégiques pour se concentrer en Afrique.

Les embouteilleurs au chômage

Par ailleurs, les mesures prises par Coca-Cola n’arrangent pas les embouteilleurs locaux agréés parce que des changements ont été aussi opérés dans leur rang. Ils se pourraient que leurs contrats soient résiliés puisque la firme pense investir plusieurs millions dans l’installation et dans l’acquisition d’autres lignes nouvelles de préparation et d’emballage. Jusque-là, la société Bramali ne s’est pas encore prononcée suite à cette affaire et le fera sûrement dans les jours à venir.