C'est un secret de polichinelle, le Mali de Goïta et la Russie de Poutine ont renforcé leur partenariat depuis quelques mois. Le second livrant aux premiers des avions de combat et d'autres types de matériels militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il faut rappeler que l'autre partenaire, la France, a décidé de quitter le pays après des tensions vives entre les différentes autorités. Mais les deux pays ne comptent pas s'arrêter là. Les deux leaders ont une nouvelle fois convenu du renforcement de leurs actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta ont confirmé leur état d'esprit réciproque en vue de renforcer la coopération en matière de sécurité pour lutter contre les terroristes sur le territoire malien. C'est ce qu'a fait savoir le service de presse du Kremlin ce mardi rapporté par Tass, à la suite d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants. "L'état d'esprit réciproque du renforcement de la coopération sécuritaire russo-malienne pour éradiquer les groupes terroristes sur l'ensemble du territoire malien a également été confirmé", indique le communiqué.

Hormis le Mali, la Centrafrique entretient elle-aussi de bonnes relations avec la Russie. Les récents événements au Burkina Faso tendent aussi à laisser croire qu'un rapprochement serait aussi possible avec la Russie. Des manifestants ont plusieurs fois exigé la rupture de la coopération militaire avec la France afin de pouvoir se tourner vers la Russie. Pour l'heure aucune confirmation officielle des nouvelles autorités du pays, le président par intérim, Ibrahim Traoré s'est contenté d'affirmer que la Russie est déjà un partenaire du Burkina Faso sans en dire plus.