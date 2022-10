L'international joueur de nationalité sénégalaise évoluant au Bayern Munich, Bouna Sarr, a vécu une scène indésirable le dimanche 23 octobre dernier qui l'a remonté contre les autorités douanières allemandes. Alors qu'il revenait dun weekend en famille, Bouna Sarr a été traité comme « un dealer » à l'aéroport de Munich. Le joueur de Bayern a dénoncé via les réseaux sociaux, un contrôle peu orthodoxe à son endroit. En effet, au moment des faits, l'aéroport comptait plus de 200 passagers, mais seul le joueur africain aurait été contrôlé par un chien de douane.

‹‹ Tu arrives à l’aéroport, tu attends ton bagage, et sur plus de 200 passagers, c’est sur toi qu’on décide de jeter un chien de douane qui t’escalade le corps comme si tu étais un ‘malpropre’ ou un ‘dealer’ avec des simples claquement de doigts ! Puis on te justifie ça comme un simple contrôle de routine », a-t-il déploré. Bouna Sarr à qui ce traitement a été infligé n'était pas le seul a être indigné par la scène. D'autres passagers n'avaient pas aussi digéré ces faits.

Pour la victime, ce comportement des douaniers laisse remarquer des relents de discrimination raciale. Après l'étape du chien douanier, le joueur aurait été mis à part par les douaniers allemands pour camoufler leur mauvais acte. « On préfère t’isoler dans une pièce à l’abri des regards et t’inventer des délits pour mieux justifier qu’ils n’ont pas commis une erreur ! Ensuite, on te bloque plus de 2h pour te confisquer des biens de valeurs en prétextant que tu n’es pas en règle ››. Bouna Sarr est exaspéré par la persistance du racisme dans un monde assez évolué. Il voudrait que ce phénomène prenne fin. ‹‹ Je me demanderais toujours quand est ce qu’on pourra aussi se sentir chez NOUS ? Vraiment ça doit cesser », a-t-il conclu.