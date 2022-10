Les attentes autour d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement sont énormes. Le nouveau pouvoir en place est confronté à sa première crise. En effet, dans la matinée de ce vendredi 28 octobre, de nombreux manifestants ont arpenté les artères des deux grandes villes du Burkina, à savoir Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour faire entendre leurs voix. Les manifestants exigent notamment le départ sans conditions de 5 ministres qui ont travaillé sous le mandat de Damiba et qui ont été reconduits dans le gouvernement Kyélem. Le rejet de la coopération avec la France est aussi là.

En effet, les manifestants ont pris d'assaut plusieurs lieux emblématiques de la capitale burkinabè pour exiger le départ des forces françaises du sol burkinabè. Très tôt dans la matinée, les forces de l'ordre ont érigé un important périmètre de sécurité pour interdire l'accès à plusieurs endroits stratégiques de Ouagadougou. Malgré les barricades de la gendarmerie, les contestataires ont trouvé d'autres moyens pour se mobiliser.

Ils ont alors pris la direction du grand marché de Ouagadougou pour intimer l'ordre aux commerçants de fermer boutique pour se joindre à la marche. Sur la place, la situation était très tendue entre manifestants et commerçants. Ces derniers n'avaient aucune intention de cesser leurs activités. Aux dernières nouvelles, les manifestants, en grande partie des pros-russes, ont pris la direction de l'ambassade de France pour faire passer leur message.