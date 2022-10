La présence de la célèbre activiste panafricaine Nathalie Yamb sur le territoire français est interdite. Il s’agit d’une mesure prise par les autorités françaises à l’encontre de la femme politique âgée de 53 ans. Selon les informations de la presse française, cette interdiction d'entrée et de séjour en France, découle d’un arrêté qui avait été pris le 12 janvier 2022. Ce n’est qu’hier vendredi 14 octobre 2022, que les autorités françaises lui ont donné l’information. Selon une source proche du dossier : « Nous voulons nous assurer qu'elle est bien informée qu'elle est sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence ». L’Etat français l’accuse d’encourager le recours à la violence contre des symboles de la présence française en Afrique.

Elle a « des propos virulents à l’égard des positions françaises sur le continent »

A en croire l’arrêté qui date de janvier 2022, le gouvernement français parle de « diatribes récurrentes qu'elle profère contre la France et ses autorités et dans lesquelles elle cautionne, voire encourage, le recours à la violence à l’encontre des symboles de la présence française en Afrique ». Par ailleurs, le document fait savoir que Nathalie Yamb a « des propos virulents à l’égard des positions françaises sur le continent africain susceptibles de favoriser l’entrisme des puissances étrangères hostiles à la France sur le continent africain et d’alimenter le développement d’un ressentiment populaire anti-français en Afrique, mais également parmi les diasporas africaines en France ».

Pour rappel, l’interdiction visant l’activiste intervient plus d’un mois après qu’elle ait accusé les médias français de désinformation. Au nombre de ces derniers figure RFI, qui selon elle, orchestre une campagne de désinformation contre le Mali. La femme politique expulsée de la Côte d’Ivoire en décembre 2019 avait formulé ces accusations par le biais d’un commentaire qu’elle a posté en bas d’un article du média français dont le lien a été partagé sur Facebook. « La désinformation ordonnée par Macron via France Merdia Monde en cours d’exécution… Causez toujours », avait-elle fait comme commentaire de l’article intitulé : « Mali: l'armée et ses supplétifs accusés de viols et de pillages à Nia-Ouro ».