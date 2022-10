La police du Nigeria a annoncé renforcer la sécurité dans tout le pays, où les États-Unis ont ordonné à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter Abuja, en raison d'un "risque accru d'attaques terroristes" sur la capitale. C’est ce qu’a fait savoir l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP) citant ses sources au sein des forces de l’ordre nigérianes. L'inspecteur général de la police, Usman Alkali Baba, a exhorté les habitants de l'agglomération de six millions d'âmes "à rester vigilants et à signaler à la police tout événement et toute personne suspects ou anormaux". Jeudi, Washington a averti ses citoyens que des "terroristes pouvaient attaquer" des centres commerciaux, marchés, hôtels, restaurants, bars et écoles de la capitale. D'autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, ont émis des avertissements similaires. (Tass)