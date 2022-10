Dans la guerre en Ukraine, il y a visiblement une ligne rouge à ne pas franchir pour Vladimir Poutine, du point de vue des Occidentaux. Si jamais la Russie faisait recours à l'arme nucléaire, la nature du conflit va changer. assure l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). "Si la Russie utilise une arme nucléaire, quelle qu'elle soit contre l'Ukraine, cela aura de graves conséquences...La Russie le sait (...) Nous n'entrerons pas dans les détails de notre réponse, mais bien sûr cela changera fondamentalement la nature du conflit" a déclaré Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN au sortir d'une réunion avec des ministres de la défense de l'organisation militaire.

"Une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie"

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell a lui été très clair sur les intentions de l'Europe en cas d'attaque nucléaire russe en Ukraine. Il répondait à Vladimir Poutine qui assurait ne pas bluffer avec la menace nucléaire. "Le président russe Vladimir Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine , l'Union européenne et ses Etats membres, les Etats-Unis et l'Otan , ne bluffent pas non plus. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie" a mis en garde le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères qui s'exprimait à Bruges devant le conseil de l'Europe. La Russie qui a récemment annexé plusieurs territoires ukrainiens assure qu'elle ferait recours à des armes nucléaires stratégiques pour défendre ces territoires. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Dmitri Medevedev, numéro 2 du conseil russe de sécurité.

"La dissuasion nucléaire de l'Otan a pour objectif de dissuader toute attaque contre les alliés "

Citée par Josep Borell dans ses propos, l'Otan rappelle qu'elle n'est pas "partie au conflit" et écarte subtilement l'idée de recourir à l'arme nucléaire si la Russie mettait ses menaces à exécution. "Les circonstances dans lesquelles l'Otan pourrait avoir à utiliser des armes nucléaires sont extrêmement éloignées...Une chose est une attaque contre les alliés de l'Otan et dans ce cas, l'article 5 sera bien sûr déclenché, mais en ce qui concerne l'Ukraine, l'Otan n'est pas partie au conflit. La dissuasion nucléaire de l'Otan a pour objectif de dissuader toute attaque contre les alliés " a déclaré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Il faut dire que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord n'est pas paniquée par les menaces russes , même si elle ne les banalise pas. Un responsable européen de l'Alliance a notamment fait savoir que l'armée ukrainienne a déjà repris le contrôle de territoires annexés par la Russie, sans que Moscou ne riposte avec des armes nucléaires.