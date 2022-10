Après avoir fait et publié une vidéo insultant le chef de l'État du Sénégal, le nommé Serigne Massamba Sène a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 30 septembre 2022. ‹‹ Serigne Massamba Sène a été placé sous mandat de dépôt hier, vendredi, pour offense au chef de l’Etat et discrédit sur les institutions publiques. Dans une vidéo diffusée sur Tik Tok ››, a rapporté la presse locale.Tombé dans les mailles de la justice de la république du Sénégal pour offense au chef de l'État, Macky Sall, le mis en cause s'est expliqué devant les forces de l'ordre tout en présentant ses excuses.

En effet, le sénégalais qui s'est retrouvé privé de sa liberté depuis hier avait tenu des propos durs sur le président Macky Sall. Il reprochait au chef d'État d’avoir nommé Amadou Ba à la Primature au lieu de choisir Moubarack Lô à ce poste. C'est ainsi qu'il a été épinglé par la Section de recherches. Serigne Massamba Sène devant les forces de l'ordre sénégalaises a présenté ses «sincères excuses».

Il a confié que son acte n'avait été téléguidé par quiconque. Cet homme a expliqué avoir agi inconsciemment sans aucune mesurer des conséquences qui pourraient en découler. ‹‹ Je n’ai pas de coloration politique. Je ne connais pas Moubarack Lô, même si j’ai de l’admiration pour lui. Personne ne m’a payé pour faire la vidéo ››, a déclaré Serigne Massamba Sène, face aux gendarmes.