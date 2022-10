Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu'il maintiendrait sa position sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan tant que les promesses faites à Ankara ne seraient pas tenues. "Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe et résolue sur la question [de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan]", a déclaré le dirigeant turc devant le parlement samedi, selon l'agence Anadolu.

Publicité

La Finlande et la Suède ont demandé à rejoindre l'Alliance le 18 mai, mais le processus d'adhésion a été immédiatement bloqué par la Turquie, qui a exigé que les pays déclarent les organisations kurdes comme terroristes, extradent les personnes accusées de terrorisme ou d'implication dans la tentative de coup d'État de 2016 et lèvent les interdictions d'armes imposées à Ankara.

Le 28 juin, avant le sommet de l'Otan à Madrid, les dirigeants de la Turquie, de la Finlande, de la Suède et le secrétaire général de l'Otan se sont entretenus. Un mémorandum a été signé permettant à Stockholm et Helsinki d'adhérer à l'Otan. Selon le dirigeant turc, la Suède a promis d'extrader plus de 70 personnes impliquées dans des activités terroristes. Le 30 septembre, la Suède a levé les restrictions sur les exportations d'équipements militaires vers la Turquie imposées en 2019.