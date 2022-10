1000 FCFA. C’est la valeur monétaire à laquelle le mètre carré des parcelles acquises dans la zone du village d’Avlékété sur la Route des Pêches à Cotonou sera indemnisée auprès des populations dépossédées de leurs terres par le gouvernement. Ce dédommagement qui est en passe d’être fait à eux par l’Etat n’est pas du tout de leurs goûts. Les acquéreurs et les autochtones d’Avlékété estiment que « ce montant prévu par mètre carré de terre chez eux est très insuffisant ».

Insatisfaits, ils se sont réunis le samedi 22 octobre dernier à l’école primaire publique de la localité pour se concerter, pouvoir débattre du dossier et définir ensemble les démarches à mener en vue d’obtenir gain de cause à l’endroit de l’Etat. Au cours des débats, certaines incohérences liées aux procédures d’indemnisation ont été relevées par les participants. « Nous constatons que n’ayant même pas encore fini de faire l’évaluation des terres par les bureaux à qui on a confié les choses, les gens se sont précipités pour venir distribuer des chèques sur le terrain. Et les montants qu’on nous propose, excusez –moi, est à la limite insultant » s’est indigné Dieudonné Anagonou Donou, un des acquéreurs à Avlékété.

Egalement dans le document de l’évaluation foncière par lot consacré aux communes d’Abomey-Calavi et de Ouidah relatif au projet touristique de la Route des Pêches, les 1000f CFA par mètre carré qu’on veut payer aux acquéreurs n’est pas conforme à ce qui est prévu. Selon ce qui est mentionné dans ledit document, « après un éloignement de 8 kilomètres de la zone tampon de la fin des pavées, le montant est fixé à 5000 f CFA par mètre carré». Ils souhaitent vivement que l’autorité revoit le prix par mètre carré à la hausse conformément aux valeurs prévues dans le document pour leur zone. Vivement que leur doléances reçoivent un écho favorable auprès de l’Etat béninois.