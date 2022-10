Le président du parti d’opposition Restaurer la confiance (Rlc), Irénée Agossa, a été reçu sur les plateaux de la station radio Océan FM hier dimanche 23 octobre 2022. Invité à se prononcer sur plusieurs sujets dans l'émission « Cartes sur table », le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2021 dit être prêt pour une victoire écrasante au soir des législatives du 8 janvier 2023.

Plus de doute, le parti Restaurer la confiance (RLC) participera aux élections législatives de 2023. C'est ce qu'on peut comprendre de l'intervention de son président, Irénée Agossa, sur l'émission "Carte sur table" de la radio Océan FM. Se fondant sur le programme d'action de son parti pour les élections présidentielles de 2021 qui proposait une transition à la tête du pays et qui, malheureusement a connu un échec cuisant, le parti RLC et son premier responsable maintiennent toujours leur vision. Celle de favoriser la transition. Irénée Agossa et ses militants comptent, cette fois-ci, gagner le parlement.

Très sûr de sa victoire, le président de RLC a affirmé : « je suis totalement prêt avec mon équipe. Nous avons tous les moyens qu’il faut pour pouvoir aller en compétition. Je veux parler des moyens matériels et humains capables de nous permettre d’être cette fois-ci au Parlement et cette fois-ci pas pour simplement avoir des députés et être figurants, mais pour être carrément capable de gagner le perchoir et faire en sorte d’apporter des solutions qu’il faut pour les problèmes que vivent les populations ». Autrement dit, Irénée Agossa n'entend pas s'arrêter jusqu'à ce qu'une véritable démocratie s'installe au Bénin. Il faut noter que si la première participation à une élection depuis la création du parti, s'est soldée par un échec cuisant, il ne compte plus aller seul.

M. Agossa souhaite un regroupement solide des partis d'opposition pour renverser la tendance à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs la raison de leur union avec le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). « Face à ce que nous vivons aujourd’hui, nous avons pris la ferme décision de ne pas participer à ces élections seuls. Nous avons compris qu’il ne faut pas émietter les voix. Nous avons écrit à tous les partis de l’opposition et assimilés » a-t-il justifié. A leur invitation, seul le parti Fcbe a répondu favorable. Rappelons que l'invité du journaliste Joël Tchogbé n'a pas manqué de confesser que les négociations ont été suspendues avec les Fcbe en raison de quelques difficultés. Toutefois, « nous avons fait observer une suspension des négociations pour permettre à ce que nos amis de la Fcbe se mettent dans la logique de la victoire en 2023 », a conclu Irénée Agossa.