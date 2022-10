Il y a quelques jours, des référendums ont été organisés dans quatre régions ukrainiennes pour décider de leur annexion ou non à la Russie. Sans surprise, les résultats ont penché pour une annexion de ces régions. Il faut préciser que ces initiatives ont été critiqués par les occidentaux. En fin de semaine dernière, Poutine a entériné l'annexion de ces régions. Ce mercredi 05 Octobre, Poutine a signé 4 lois sur l’intégration de 4 régions. Quelques heures plus tard, le porte-parole du Kremlin a déclaré que les territoires perdus dans ces régions seront repris par Moscou.

Moscou ne compte pas resté les bras croisés après avoir perdu des territoires dans les quatre régions annexées à la Russie après la signature de quatre loi sur l'intégration de ces zones. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit ce mercredi 05 Octobre que la Russie ne va pas rester sans rien faire. Selon l'officiel russe, les territoires perdus par la Russie dans ces régions seront repris et que les régions désormais annexées à la Russie seront pour "toujours" avec le pays dirigé par Vladimir Poutine rapporte plusieurs médias internationaux.

Face à la presse ce mercredi 05 Octobre 2022, Dmitri Peskov a déclaré ceci: ces «territoires seront repris et nous allons continuer à mener des consultations avec la population (locale) sur son souhait de vivre en Russie». Pour le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov qui s'est exprimé ce jour «ces territoires seront pour toujours avec la Russie, ils seront repris». Pour rappel, ce même jour, le président russe Vladimir Poutine a signé quatre lois sur l'intégration des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de Zaporojia et de Kherson à la Russie.