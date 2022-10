Ce sont des propos d'un homme qui politiquement, ne porte pas Vladimir Poutine dans son cœur. Exilé en Géorgie, Dmitry Palyuga, élu local de la ville de Saint-Petersbourg en Russie affirme que les élites russes n'auraient plus le chef du Kremlin à la bonne et chercheraient même à s'en "débarrasser". Seulement, ils ne sauraient pas comment s'y prendre. "Pour que les gens puissent changer quoi que ce soit (en Russie) , il faut que les élites décident de se débarrasser de Poutine...Je pense que les élites le veulent déjà et même que le monde entier le veut. Mais les élites de la Russie n'ont pas encore compris comment le faire" a déclaré cet opposant russe à BFMTV.

Ils seraient las du règne sans partage du chef du Kremlin

Plusieurs de ses collègues favorables au dirigeant russe ne sont pas très optimistes sur la campagne militaire du pays en Ukraine. Au cours de ces derniers semaines, ils ont publiquement exprimé leurs doutes sur ce conflit surtout après quelques triomphes de l'armée ukrainienne. Vladimir Poutine, lui ne compte pas pour l'instant faire machine arrière. Les responsables russes seraient également las du règne sans partage du chef du Kremlin selon Dmitry Plyuga. Et les élites politiques ne soutiendraient plus vraiment Vladimir Poutine. "En Russie toute protestation, tout désaccord avec la ligne officielle est réprimé de façon très sévère" souligne celui qui a publiquement indiqué que Poutine "détruisait" l'armée du pays et son économie dans cette campagne militaire en Ukraine.

Rappelons que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis l'an 2000. Il a certes laissé Dmitri Medvedev prendre le gouvernail entre 2008 et 2012, mais il est vite retourné à ses fonctions, après cette parenthèse qui l'a vu pour la première fois dans la peau de Premier ministre. La guerre en Ukraine a débuté en février 2022 et depuis aucune des deux parties ne semblent disposer à aller à la table des négociations. Les bombardements se poursuivent dans les différentes villes ukrainiennes avec leur lot de morts. Récemment, le dirigeant russe s'est même permis d'annexer des provinces ukrainiennes tombées sous son contrôle comme Donetsk.