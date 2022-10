Cela fait plusieurs mois que plusieurs personnes se demandent si l’actuel président américain Joe Biden se présentera à la prochaine élection présidentielle américaine de 2024. La question a été abordée par le célèbre révérend Al-Sharpton, lors d’une discussion avec les employés travaillant pour le National Action Network, une organisation qui s’est donnée pour mission de défendre les droits civiques. Selon les informations du média, NBC News, l’homme âgé de 68 ans a indiqué que le locataire de la Maison Blanche se présentera à la présidentielle américaine à venir. Le religieux détient cette information d’une discussion qu’il a eue avec Joe Biden, à l’occasion d’un shooting photo.

Le Washington Post avait fait part de cette intention en 2021

« Je vais le faire » avait-il déclaré. Notons que ce n’est pas la première fois que le président américain affiche sa volonté de vouloir se présenter de nouveau à l’élection présidentielle dans son pays. En novembre 2021, le journal américain Washington Post avait fait part de cette intention du démocrate et de son camp. Par ailleurs, l’ancien président Donald Trump compte visiblement se présenter à la prochaine présidentielle américaine. Quelques mois plus tôt, le journal New York Post avait fait savoir qu’il avait l’intention d’annoncer sa campagne présidentielle de 2024. Selon la publication, l'annonce pourrait être faite avant les élections législatives de mi-mandat de novembre. « Des discussions sur une annonce anticipée sont en cours, les gens planifient », a déclaré la source, qui a ajouté que : « Bien qu’il n’y ait rien de concret pour l'instant, les gens se préparent ».

Pour rappel, les propos du révérend Al-Sharpton interviennent plusieurs jours après la bourde faite par le numéro un américain. Selon les informations rapportées par la presse, Joe Biden avait demandé d’après une personnalité politique décédée quelques semaines plus tôt, alors qu’il donnait un discours le mercredi 28 septembre. « Où est Jackie ? », avait lancé le patron de la Maison-Blanche. La nommée Jackie Walorski est une ancienne membre de la Chambre des représentants et une élue républicaine de l'Indiana. C’est au cours du mois d’août 2022, qu’elle est décédée dans un accident de voiture. Cependant, quelques jours après l'incident, Joe Biden s'est excusé le vendredi 30 septembre dernier, dans le bureau ovale face à la famille de la défunte.