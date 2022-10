C'est dès demain vendredi 28 octobre que démarre le dépôt des dossiers des partis pour les élections législatives de janvier 2023. Et jusqu'à présent, certains candidats de l'opposition n'ont pas encore obtenu leur quitus fiscal. C'est en tout cas, ce qu'affirme Antoine Guédou, le président du parti Grande Solidarité Républicaine au micro de Reporter Bénin Monde. L'homme politique, était hier mercredi 26 octobre à la direction des impôts avec les responsables du parti Les Démocrates et de la Nouvelle Force Nationale. Antoine Guédou fait savoir que plusieurs militants de partis d'opposition n'ont pas encore reçu leur quitus fiscal alors que le dépôt des dossiers s'ouvre dans 48 heures"

" A 48 heures du dépôt des dossiers, 25% de nos militants n'ont pas reçu le quitus fiscal. Est-ce que c'est source de paix? On fait semblant de parler hypocritement de paix mais en réalité ne veut pas de la paix. Nous avons retenu du receveur national des impôts qu'il délivre les quitus de façon indifférente, ils ne connaissent pas qui; mais nous allons voir éventuellement, par quelle alchimie, il se trouvera que c'est une catégorie de partis qui est éliminée. Parce que déjà une certaine opposition passe partout pour dire que ceux qu'ils qualifient d'opposition radicale, n'iront pas aux élections. Ils tirent ça de quelle source? Nous attendons de voir" a déclaré le président du parti Grande Solidarité Républicaine. En clair, l'opposition est inquiète.

Antoine Guédou rappelle que depuis 6 mois, les responsables des partis d'opposition ont exhorté leurs militants à aller chercher le quitus fiscal. Mais à chaque fois, on leur disait que la plateforme n'est pas ouverte. Ils étaient alors renvoyé vers leurs chefs de partis. "Chaque fois on leur dit allez voir vos chefs de partis, c'est eux qui vont prendre, les chefs de partis arrivent on dit que ce n'est pas ouvert, alors qu'on sait que la délivrance de cet outil est enfermée dans un délai par la loi'" dénonce l'opposant. Pour lui, il s'agit de "prendre le peuple et la communauté internationale à témoin". "Nous avons de plus en plus l'impression que nos vis-à-vis tiennent à priver le peuple béninois de paix" a de nouveau dénoncé M Guédou. Rappelons que la clôture du dépôt des dossiers pour les législatives est fixée au 02 novembre 2022.