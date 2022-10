Les faits remontent à la semaine dernière . Un adolescent de 16 ans avait été arrêté par la police pour attouchements sexuels présumés sur une petite fille à Roanne. L'adolescent en question logeait dans un appartement mis à sa disposition par l'Association La Sauvegarde. C'était en réalité un mineur isolé, pris en charge par les services du Conseil département de la Loire en septembre dernier. Il a été mis en examen le dimanche dernier, et jeté en prison. La mère de la petite fille de 6 ans dit avoir surpris l'adolescent dans la nuit du jeudi à vendredi chez elle. Celui-ci a selon elle, agressé sexuellement sa fille qui dormait dans sa chambre, avant de prendre la poudre d'escampette.

"Ils l'ont roué de coups, lui occasionnant une interruption totale de travail (ITT) de 10 jours "

Le père de la petite fille qui a naturellement pris très au sérieux cette information a porté plainte. Il a en plus, mis un dispositif de surveillance en place pour mettre la main sur le présumé agresseur: Dans la nuit du vendredi à samedi, il réussit à appréhender le jeune garçon, avec l'aide des amis et des voisins. La suite des évènements lui a donné tort. En effet, selon le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini "ils l'ont roué de coups, lui occasionnant une interruption totale de travail (ITT) de 10 jours avant d'appeler la police". Le père de la petite fille a été arrêté et placé en garde à vie ce jeudi matin avec les trois personnes qui l'ont aidé à infliger cette correction au présumé agresseur.

Sur BFMTV, ce dernier, dit ne pas regretter son acte. "Je suis devenu fou (...) j'ai réussi à lui sauter dessus et à le rattraper, des coups ont été portés...Je n'aurais pas dû le faire mais je ne regrette en aucun cas" a t-il déclaré. Le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini a fait savoir que l'homme n'avait pas à se faire justice lui-même. « En France, rien ne justifie la violence et on ne se fait pas justice soi-même. Quand bien même le mis en cause aurait commis les faits, cela ne donnait pas le droit au père d’agir ainsi » a t-il déclaré. Notons que le présumé agresseur ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés. Il nie systématiquement selon le parquet de Roanne.