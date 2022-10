En Russie, les utilisateurs des réseaux sociaux tels que Whatsapp, Instagram et Facebook pourraient bientôt faire l’objet de poursuites judiciaires. Selon des informations rapportées par l’agence de presse française, le pays de Vladimir Poutine considère désormais Meta comme une organisation « terroriste et extrémiste ». Le média français a identifié le nom de l’entreprise de Mark Zuckerberg dans cette liste ce mardi 11 octobre sur le site internet du service russe de surveillance financière.

Cette nouvelle qui intervient en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie est visiblement une autre stratégie trouvée par Moscou pour contrôler les informations. En effet, les réseaux sociaux sont devenus des lieux où la bataille pour l’information fait rage. Dès le début de la guerre en Ukraine, Facebook et Instagram étaient déjà dans le viseur de Moscou. Les deux applications avaient été déjà interdites par la justice pour «extrémisme ». L’entreprise américaine a en effet pour habitude d’appliquer des règles de modération ciblant les contenus de désinformation et à de la propagande russe. Les utilisateurs de ces réseaux en Russie trouvent tout de même une solution en accédant illégalement aux différentes plateformes.

Organisation jugée "terroriste et extrémiste"

Ils passent par le logiciel VPN et détournent la connexion en passant par un autre pays. Cette nouvelle mesure des autorités exposent davantage les internautes. L’entreprise américaine qui est désormais sur la liste des organisations jugées « terroristes et extrémistes » n’aura plus accès à aucun avoir bancaire et financier. Selon l’avocat réputé Pavel Tchikov qui s’est prononcé sur le sujet via la messagerie Telegram, les entreprises russes qui utiliseraient les réseaux sociaux de Meta pour diffuser des publicités, ou travailleraient avec ces applications, pourraient également être accusées de participation à une organisation « extrémiste ».