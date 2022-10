Plusieurs semaines après le meurtre de la journaliste et politologue Daria Douguina, le média américain New York Times est revenu sur ce drame. Se basant sur des sources qui ont requis l’anonymat au sein du renseignement américain, journal confirme la thèse selon laquelle le meurtre aurait été commandité par «une partie du gouvernement ukrainien ». La source du New York Times réfute par contre les accusations qui indiquent que les États-Unis auraient aidé à commettre ce crime.

"Les États-Unis n’ont pas participé à l’attentat"

La partie américaine serait fortement opposée à cette option. « Les États-Unis n’ont pas participé à l’attentat, que ce soit par la fourniture de renseignements ou à travers toute autre forme d’assistance », ont martelé les sources du quotidien new-yorkais. Ces mêmes sources du renseignement américain ont tenu à préciser qu’elles « n’avaient pas été informées de l’opération en amont, et que si elles avaient été consultées, elles s’y seraient opposées ».Les journal note que les autorités américaine ont réaffirmé leur opposition à l’acte en réprimandant les dirigeants ukrainiens.

"Un crime ignoble" selon le Kremlin

Rappelons que le meurtre de la jeune femme avait suscité une vague de réactions dans le monde. « Un crime ignoble, cruel, a mis fin prématurément à la vie de Daria Douguina, une personne brillante et talentueuse dotée d'un cœur véritablement russe », a-t-il notamment déclaré dans un message de condoléances publié par le Kremlin et adressé aux proches de la disparue. La défunte est la fille d’un idéologue russe connu pour sa proximité avec le Kremlin. Elle n’a pas survécu à l’explosion d’un véhicule qu’elle conduisait sur une route près du village de Bolchiïe Viaziomy, à une quarantaine de kilomètres de Moscou. Le véhicule serait une propriété du père de la victime.