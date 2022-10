Plus de sept mois sont passés depuis le lancement par le président russe Vladimir Poutine d’une offensive en Ukraine. Plusieurs pays occidentaux dont les Etats-Unis ont décidé d’apporter une aide à Kiev, notamment sur le plan militaire. Outre les USA, figurent la France, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne. Cependant, Israël n’a pas encore fourni d’aide à l’Ukraine. Il s’agit d’une question qui a été abordée par l’ancien président russe et numéro deux du conseil de sécurité, Dmitri Medvedev. Sur son compte Telegram, il a mis en garde l’Etat hébreux contre la livraison d’armes à l’Ukraine. Pour lui, une telle action anéantirait les relations diplomatiques entre la Russie et Israël.

« Elle détruira toutes les relations interétatiques entre nos pays »

Selon Dmitri Medvedev, « Israël semble s'apprêter à livrer des armes au régime de Kiev. C'est une mesure très imprudente. Elle détruira toutes les relations interétatiques entre nos pays ». Notons que les propos de Dmitri Medvdev interviennent plusieurs mois après que la Russie ait accusé Israël d’appuyer « le régime néonazi de Kiev ». Le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov avait réagi à travers un communiqué, après que l’Etat s’était prononcé contre le chef de la diplomatie sur ses propos concernant le présumé « sang juif d’Hitler ». Selon le ministre russe le soutien d’Israël à l'Ukraine est bien vrai.

« Nous avons prêté attention aux déclarations anti-historiques du ministre des Affaires étrangères (israélien) Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev », avait fait savoir la diplomatie russe dans un communiqué, tout en ajoutant que : « L'histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis ». Avant ces propos, Lavrov avait affirmé qu'Hitler avait du sang juif au cours d'une déclaration sur le président ukrainien. « Zelensky fait valoir cet argument : comment le nazisme peut-il être présent (en Ukraine) s’il est lui-même juif (…) Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif », avait déclaré le ministre des affaires étrangères.