Après les propos jugés dangereux de son fils, le président ougandais n'a eu d'autre choix que de s'excuser. Le président Yoweri Museveni a en effet présenté mercredi ses excuses publiques au Kenya pour un message publié par son fils Muhoozi Kainerugaba sur Twitter. "Je salue l'élection présidentielle pacifique qui s'est tenue récemment au Kenya et dont William Ruto est sorti vainqueur. Je demande à nos frères et sœurs kenyans de nous pardonner pour les tweets du général Muhoozi, ancien commandant de l'armée, concernant les élections dans ce grand pays", a-t-il déclaré.

Lundi dernier, le fils du président Muhoozi Kainerugaba a affirmé dans un message que l'Ouganda était capable de prendre le contrôle du Kenya en quinze jours. Dans le même temps, il a appelé à la création d'un État fédéral en Afrique de l'Est. Le fils a dans la foulée été limogé et n'occupe plus la tête des forces terrestres du pays, mais a toutefois été promu général. Le ministère ougandais des Affaires étrangères réaffirmer tenir à ses relations avec le Kenya, histoire de calmer les tensions.