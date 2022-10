Le ministre Romuald Wadagni , président des commissions d'expropriation du Bénin s'est fendu d'un communiqué pour informer les expropriés des projets d'aménagement d'un site balnéaire d'exception à Avlékété et du complexe touristique "Marina" à Djègbadji, du démarrage du paiement des montants d'indemnisation. " Dans le cadre de l'expropriation et de l'indemnisation des personnes affectées par les projets (PAP) d'aménagement d'un site balnéaire d'exception à Avlékété et du complexe touristique "Marina" à Djègbadji, il est porté à la connaissance des personnes concernées, ce qui suit: les paiements des montants d'indemnisation au titre de dédommagement ont démarré et se poursuivent" peut-on lire dans le document.

"Les frais d'indemnisation non perçus seront consignés"

Le ministre d'Etat chargé de l'économie et des finances invite toutes les personnes concernées à se présenter au secrétariat de la commission d'expropriation sise à Fidjrossè, rue de l'Eglise Saint François d'Assises, pour la signature des fiches individuelles tous les jours ouvrables de 08 heures 30 à 12 heures précises. Une collecte de ratissage sera faite dans les bureaux de la mairie de Ouidah et de l'arrondissement d'Avlékété du mercredi 05 octobre au vendredi 04 novembre 2022. Au terme de cette collecte, "les frais d'indemnisation non perçus seront consignés".

Le document informe par ailleurs, que les paiements se feront prioritairement par virement bancaire. Cependant, le 12 octobre 2022, il sera organisé à titre exceptionnel une remise de chèques au profit de certains expropriés dans les locaux de l'arrondissement d'Avlékété. L'argentier national dit compter sur la participation de tous pour la réussite de ces opérations. Inutile de rappeler que le gouvernement a exproprié plusieurs propriétaires terriens au Bénin dans le cadre des projets d'utilité publique.