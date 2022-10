C’est un grand drame qui s’est produit dans la capitale sud-coréenne, Séoul. En effet, dans la nuit d’hier samedi 29 octobre 2022, plus d’une centaine de personnes sont mortes suite à une bousculade, dans le quartier très fréquenté d’Itaewon. Selon les chiffres officiels communiqués par les autorités au moins 151 personnes sont décédées et 89 autres sont blessées. Le drame a eu lieu aux environs de 22 heures, à proximité de l’hôtel Hamilton sur une avenue principale. D’après les pompiers, au nombre des victimes se trouvent notamment 19 étrangers de diverses nationalités, 54 hommes et 97 femmes. Dans le rang des personnes étrangères décédées figurent deux Russes, des Norvégiens ou encore des Chinois.

Le président promet une enquête

Toujours selon les autorités, 355 autres personnes sont manquantes. Il faut dire que l’accident a fait réagir le président sud-coréen Yoon Suk-Yeol. Il a déploré « une tragédie et un désastre qui ne devraient pas s’être produits », tout en promettant une enquête rigoureuse afin de déterminer les causes du drame et s’assurer qu’elle ne se « reproduise plus ». « J’ai le cœur lourd et il m’est difficile de contenir mon chagrin » a-t-il ajouté, en décrétant un deuil national. Par ailleurs, les faits ont également fait réagir le président américain Joe Biden qui a déclaré dans un communiqué : « Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et adressons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés ».

« Trop de vies précieuses »

A l'instar du locataire de la Maison Blanche, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa tristesse : « Je suis terriblement choqué et profondément attristé » par cet accident « qui a pris trop de vies précieuses, y compris celles de jeunes gens qui avaient l'avenir devant eux ».