La Corée du Nord continue de faire la une de la presse internationale concernant ses tirs de missiles. En effet, le pays de Kim Jong-Un a réalisé, dans la soirée d’hier mardi 18 octobre 2022, 250 tirs qui ont touché une « zone tampon ». Cela a fait réagir la Corée du Sud. Dans un communiqué diffusé par l’agence de presse Yonhap, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a qualifié ces tirs de non-respect flagrant d’un accord de 2018 signé entre les deux pays et destiné à prévenir les tensions. Dans le document, le JCS a indiqué : « Nous demandons instamment à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions ».

Ils avaient pour but de riposter

L’état-major a continué en faisant savoir que les actions menées par Pyongyang menacent la paix ainsi que la stabilité de la péninsule nord-coréenne. Notons que la Corée du Nord avait indiqué que ses tirs avaient pour but de riposter contre « l'exercice de guerre de l'ennemi contre le Nord », tout le long de la frontière. Dans un communiqué, un porte-parole de l'état-major général de l'Armée populaire coréenne (APC) a déclaré que Séoul a « tiré des dizaines d'obus de lance-roquettes multiples dans la zone de front... de 9h55 à 17h22 le 18 octobre ». Pour rappel, les tirs de la Corée du Nord interviennent plusieurs jours après d’autres tirs de missiles à propos desquels elle s’est par la suite expliquée.

Selon Yonhap, ces tests de missiles constituaient un moyen d'autodéfense contre des menaces militaires directes de la part des États-Unis. « Les tests de missiles de la République populaire démocratique de Corée constituent un moyen régulier et planifié d'autodéfense visant à protéger la sécurité du pays et la paix dans la région contre les menaces militaires directes des États-Unis qui se poursuivent depuis plus de 50 ans », a annoncé l'Administration nationale d'aviation de la Corée du Nord. L'agence de presse anglaise Reuters avait ajouté que, selon les autorités nord-coréennes, les tests effectués n'ont pas porté préjudice à la sécurité des pays et des régions voisins.