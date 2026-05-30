Bénin : 17 enfants stoppés à la frontière de Hounsahoué en partance pour la Côte d'Ivoire

Dix-sept enfants âgés de 12 à 17 ans, venus de plusieurs départements du Bénin, ont été interceptés le 28 mai 2026 à la frontière de Hounsahoué, dans la commune d’Aplahoué, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un bus en direction de la Côte d’Ivoire. L’opération a été menée par le commissariat frontalier local, qui a immédiatement pris en charge les mineurs.

Selon le communiqué du Préfet du Département du Couffo, Christophe MEGBEDJI, ces enfants proviennent de six départements du pays, notamment l’Atlantique, les Collines, le Couffo, le Mono et le Zou, ce dernier étant le plus représenté avec onze cas sur les dix-sept. Parmi eux figure une jeune fille, Tocha Mireille, âgée de 17 ans et originaire d’Agbangnizoun.

Une prise en charge coordonnée entre police, justice et services sociaux

La prise en charge de la situation a nécessité l’intervention de plusieurs structures. Le commissariat de la Police républicaine d’Aplahoué a d’abord assuré la mise en sécurité des enfants, avec l’appui du Guichet unique de protection sociale de la localité. Par la suite, la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Couffo ainsi que le procureur de la République près le tribunal d’Aplahoué ont été associés pour encadrer la suite de la procédure.

Les familles appelées à se manifester avant le 10 juin

Le Préfet du Couffo demande aux parents ou tuteurs légaux de se présenter sans délai à la Préfecture d’Aplahoué et à la Direction Départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance du Couffo pour engager les démarches de retrait. Le communiqué, diffusé en français, en fon et en adja, court jusqu’au 10 juin 2026 — date pour permettre la réintégration familiale de chacun des dix-sept enfants concernés.

Liste des 17 enfants

1. AGNANTOUN Gildas, 12 ans – Zakpota (Za-Adikogon)

2. AGNANTOU Landry, 14 ans – Zakpota

3. AGOSSADOU Joseph, 16 ans – Glazoué

4. AGBA Dieumevoit, 14 ans – Djakotomey (Domanouhoué)

5. AMOUSSOUN Ange, 15 ans – Ouèdèmè (Lokossa)

6. AMOUSSOUN Jules, 14 ans – Ouèdèmè (Lokossa)

7. AVOLONTO Eméric, 16 ans – Zakpota (Za-Kpakpamè, Za-Davègo)

8. AYAKPE Noé, 17 ans – Allada (Agla)

9. BOCOVO Marc, 16 ans – Dassa (Hounkpogon)

10. BOUTEBOU Charles, 15 ans – Zakpota (Za-Zounmè)

11. BOUTEBOU Josias, 13 ans – Zakpota (Za-Zounmè)

12. DANGNON Casimir, 16 ans – Atomey, Hévi (Aplahoué)

13. DJESSIN Marius, 14 ans – Mougnon (Djidja, Déhoukanmè)

14. TOCHA Mireille, 17 ans – Agbangnizoun (Adjassagon Houéssouhoué)

15. TONON Gustave, 15 ans – Zakpota (Domè)

16. WUIDODE Ulrich, 15 ans – Zakpota (Za-Kpakpamè)

17. ZOKPETESSOU Jean, 12 ans – Zakpota (centre)