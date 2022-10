Plusieurs années après son départ de la Maison-Blanche, certains propos de l’ancien président américain Barack Obama ont été révélés par Bloomberg News. Il s’agissait en effet d’une conversation confidentielle qui aurait eu lieu avec l’ancien président démocrate avec la presse. Les échanges qui sont intervenus peu avant son départ de la présidence américaine ont tourné autour de son successeur Donald Trump. Le président noir a fait part de ses craintes suite à l’avènement de la victoire du républicain à l’issue des élections.

Effondrement des normes après Trump?

Il a notamment averti les hommes des médias présent à cette rencontre qu’après le mandat de Trump, certaines normes américaines pourraient s’effondrer. Il s’est également prononcé sur le point de vue de la politique étrangère du président Trump qui se résume à conclure des accords avec du monde. « Je pense que son point de vue de base - sa vision formative de la politique étrangère est façonnée par ses interactions avec les développeurs malaisiens et les princes saoudiens, et je pense que son point de vue est, 'Je vais faire le tour du monde pour conclure des accords et peut-être poursuivre des gens », a notamment confié Barack Obama.

Les poursuites judiciaires...

Selon Bloomberg, Obama a également déclaré que sa plus grande crainte concernant son successeur était la politisation de la principale agence d'application de la loi du pays. Le média américain note que « Geoffrey Berman, l'ancien avocat américain du district sud de New York, a récemment accusé le ministère de la Justice de Trump de s'ingérer dans les poursuites et de faire pression sur son bureau pour qu'il lance des enquêtes à motivation politique sur les adversaires de Trump ».