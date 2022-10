Le compte Twitter du rappeur américain Kanye West est de nouveau fonctionnel. Il a été réactivé après le rachat du réseau social par Elon Musk ce vendredi 28 octobre 2022. C'est une première bonne nouvelle pour le rappeur américain Kanye West depuis ses nombreux déboires. Suspendu de Twitter le 08 octobre dernier pour des propos antisémites, il est de retour sur le réseau social. Son compte a été réactivé aussitôt que le rachat de Twitter par Elon Musk a été validé par la Bourse de New York.

Le nouveau propriétaire de Twitter est un ami du rappeur. Il l'avait soutenu lorsque son compte a été suspendu en annonçant qu'il sera bientôt de retour. « Bon retour sur Twitter, mon ami », avait-il commenté. Il n'est donc pas étonnant qu'il fasse sa réapparition quelques instants après la prise en main du réseau par son ami. Kanye West s'est gardé pour l'instant de twitter pour le moment depuis son retour.

Le rachat de Twitter par Elon Musk et le retour de Kanye West peuvent donner de l'espoir à l'ancien président américain Donald Trump également banni du réseau en 2020. Il a d'ailleurs réagi après le rachat du réseau en saluant l'acte. « Twitter est désormais entre de bonnes mains, et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays », a-t-il écrit sur son propre réseau Truth Social. Il n'est pas exclu que le Républicain puisse faire son retour puisque le nouveau propriétaire entretient de bonnes relations avec lui.