Dans le but d’assainir le milieu estudiantin du port des tenues extravagantes tant chez les hommes que chez les filles, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), le Professeur Félicien Avlessi a, dans un communiqué en date du 21 octobre 2022, interdit aux étudiants le port de certaines tenues non conformes au règlement. Selon ledit communiqué, le Recteur de l’Uac signale qu’il lui a été donné de « constater que le port de tenues vestimentaires déviant des normes prescrites par les règlements pédagogiques des Unités de Formation et de Recherche (UFR) tend à se développer ».

C’est pourquoi pour corriger cet état de chose, le Recteur Félicien Avlessi a interdit à ses étudiants le port des tenues que sont « les pantalons taille basse, les débardeurs, les jupes taille basse, les jupes mini et /ou à fentes exagérées (au-dessus du genou), les tenues décollectées ». Il n’a pas manqué de souligner que cette liste n’est pas exhaustive, Il a alors à cet effet rappelé à tous les étudiants que le non-respect des dispositions qui encadrent le port vestimentaire les expose à des sanctions sans recours. C’est pour cela que le Recteur de l’UAC a invité donc les étudiants « à adopter un style vestimentaire correct et digne de leur statut et du milieu universitaire ».