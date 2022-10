Alors que la guerre qui a démarré en Février dernier se poursuit en Ukraine, la Russie de Poutine a lancé des "attaques massives" en Ukraine selon les publications de plusieurs médias internationaux. L'information ne laisse pas indifférentes les autorités ukrainiennes. En effet, selon les publications des médias occidentaux, le ministre des affaires étrangères ukrainiennes a réagi sur le sujet et a porté des accusations contre le pays dirigé par Vladimir Poutine et a rejeté toute justification des attaques de Moscou.

L'Ukraine réagit après les nouvelles attaques lancées par la Russie. C'est le ministre des affaires ukrainiennes qui a réagi sur le sujet comme le rapporte les médias occidentaux. Pour l'officiel ukrainien, la Russie combats les civils plutôt que de se battre sur le terrain. C'est sur le réseau social Twitter que l'officiel ukrainien a donné de la voix. "Une nouvelle salve de missiles russes frappe les infrastructures critiques de l'Ukraine. Au lieu de se battre sur le champ de bataille, la Russie combat les civils", a écrit Dmitro Kouleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, sur Twitter.

L'officiel ukrainien a accusé la Russie d'avoir la volonté de tuer des citoyens ukrainien comme elle a des missiles. "Ne justifiez pas ces attaques en les qualifiant de 'réponse'. La Russie fait cela parce qu'elle a toujours les missiles et la volonté de tuer des Ukrainiens", a par ailleurs déclaré l'officiel ukrainien. Plus Tôt, nous vous annoncions que Poutine négocie la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie alors que le guerre en Ukraine se poursuit plus de huit mois après le démarrage de son offensive dans le pays de Zelensky.