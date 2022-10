En Ukraine, l'offensive lancée par la Russie se poursuit plusieurs mois après son démarrage. Plusieurs voix ont appelé à la résolution du conflit par la voix diplomatique et des pourparlers ont même été entamés pour essayer de trouver une solution à la crise. Mais pour le moment, les lignes n'ont pas vraiment bougé et chaque camp est toujours aussi engagé dans la guerre qui fait de nombreuses victimes depuis de nombreux mois. C'est dans ce contexte que les médias internationaux ont annoncé que le président russe va jouer la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Vladimir Poutine médiateur d'un conflit. C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre du contenu de son agenda de ce jour lundi 31 Octobre 2022. En effet, plusieurs médias ont annoncé depuis quelques heures que le président russe va accueillir les dirigeants azerbaïdjanais et arménien pour des pourparlers alors que son pays est engagé sur le terrain de guerre en Ukraine depuis le mois de Février dernier. Cette initiative intervient après la mort de près de 300 personnes dans de violents affrontements armés le mois dernier à la frontière entre ces deux pays.