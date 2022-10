Un avion sur la ligne Chili - Paraguay secoué violemment par un orage a dû atterrir en urgence ce mercredi 26 octobre 2022. L'appareil a été endommagé mais les passagers sont sortis sains et saufs. Cet incident a provoqué l'inquiétude chez les autorités du Paraguay qui ont ouvert une enquête. Les 48 passagers à bord de l'avion de la compagnie LATAM Airlines sont passés par tous les états ce mercredi.

En plein vol, l'appareil a été endommagé par un orage alors qu’il approchait d’Asunción la capitale du Paraguay. L'avion a atterri d'urgence et les passagers s'en sont sortis indemne mais avec des séquelles morales. Une fois le drame évité, une passagère a témoigné sur le média chilien Emol que c’était la chose la plus terrifiante de sa vie. La compagnie a aussitôt communiqué après l'atterrissage pour informer de l'état des passagers de l'avion.

« Les passagers et l’équipage sont sains et saufs», a-t-il annoncé en déplorant « tout inconvénient que cette situation météorologique aurait pu causer à ses passagers ». La compagnie a ensuite expliqué les causes de cet incident en déclarant que l'avion avait traversé « des conditions météorologiques difficiles sur sa trajectoire de vol». Les médias ont confirmé qu'il s'agissait d'un violent orage de grêle.

Une vidéo sur les réseaux a illustré une météo compliquée qui, selon ces médias a brutalement endommagé l’avion. D'importants dégâts ont été notés sur l'appareil. Un nez arraché et le pare-brise éclaté sont les dommages constatés sur l'avion à l'atterrissage. La Direction générale de l’aviation civile du Chili annonce que les autorités paraguayennes ont ouvert une enquête avec l'appui d'une équipe de spécialistes chiliens.