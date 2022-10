Il est mort en faisant son métier. Tim Gough, un animateur radio britannique, est décédé alors qu'il était en direct à la radio Genx Radio Suffolk. L'infortuné animait lundi dernier, la matinale de cette station de radio quand il a succombé à une crise cardiaque selon son équipe. Son décès est intervenu aux environs de 7h 50, heure locale. Il venait de lancer un titre qui s'est brusquement interrompu. L'homme ne reprendra plus jamais le micro. C'est un autre, un porte-parole de la radio qui va plus tard annoncer son décès aux fans de l'émission. "C'est avec le cœur le plus lourd que je dois vous informer, notre cher ami et hôte du petit-déjeuner Tim Gough est décédé ce matin alors qu'il présentait son programme. Notre amour à sa famille, fils, sœur, frère et maman. Tim faisait ce qu'il aimait. Il avait 55 ans" a déclaré ce dernier.

"Sans lui , je ne serais peut-être pas à la radio"

Cette nouvelle va entraîner un torrent de réactions. Dans ces commentaires on pouvait lire par exemple ceci: "Nous sommes profondément attristés et choqués d'apprendre cette terrible nouvelle", ou encore: "Une nouvelle dévastatrice, qu'il repose en paix. Beaucoup d'amour à sa famille et à toute la famille GenX". Ses collègues n'ont pas manqué de lui rendre hommage, notamment Amy Voce, dont il a été le patron à Leicester Sound, alors qu'elle n'avait que 18 ans. "J'ai les souvenirs les plus heureux et nous sommes toujours restés en contact et sans lui , je ne serais peut-être pas à la radio" a t-elle déclaré à Virgin Radio.

"Tim est sorti de sa retraite radio pour s'impliquer pleinement dans notre projet "

Tim Gough 55 ans, avait débuté sa carrière en 1986 à Radio Orwell. Il est ensuite passé sur Saxon Radio où il a animé la matinale. Le disparu a également travaillé pour d'autres radios dans les East Midlands. Selon le directeur général de GenX Radio Suffolk, James Hazel, "Tim est sorti de sa retraite radio pour s'impliquer pleinement dans notre projet depuis le début pour ramener la radio commerciale locale dans son Suffolk bien aimé. il était extrêmement excité avant le lancement du DAB à la fin du mois". Hazel qui dit avoir côtoyé le disparu de très près pendant plus de 30 ans, affirme que l'homme était "chaleureux, attentionné, et amusant". "Ma famille et moi-même l'aimons beaucoup. Nous avons le cœur brisé par la nouvelle".