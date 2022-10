Un jeune homme est condamné à 18 mois de prison et au paiement d'une amende pour escroquerie et usage illégal de cryptomonnaie au Maroc. Le mis en cause de nationalité française a été inculpé suite à la plainte d'une autre Française pour une vente de véhicule dont le paiement se fait en bitcoin. La prison pour 18 mois et le paiement d'une amende de 3,4 millions d'euros. C'est le lourd tribut que doit payer un français de 21 ans pour ses transactions par cryptomonnaie.

Il a été incarcéré en décembre 2021 pour escroquerie suite à une plainte déposée par une compatriote française dans une affaire de vente de véhicule Ferrari et de paiement en bitcoin d'une valeur de 400.000 euros. La condamnation est prononcée car la législation marocaine ne reconnaît pas l'usage des cryptomonnaies. Au tribunal, le ministère public a qualifié l'activité de transaction « avec une monnaie étrangère sur le territoire marocain » au cours du procès.

Le jeune homme se défend de ne pas connaître cette interdiction « Je ne savais pas que l’usage de cryptomonnaie était interdit au Maroc. Je ne savais pas que l’usage de cryptomonnaie était interdit au Maroc. Et j’insiste surtout sur le fait que toutes ces transactions ont été faites en France », a-t-il déclaré au procès. L'avocat du mis en cause a ajouté que « la transaction a bien eu lieu» et qu'il ne saurait être une escroquerie. De plus, poursuit-il, le jeune homme s’était engagé à rendre à la plaignante sa voiture.

Le condamné présente un entrepreneur qui mène ses activités économiques en virtuelle. L'avocat de la plaignante défend également un autre plaignant qui est lui un Marocain. Ce dernier porte des accusations contre le même jeune homme pour escroquerie après qu'il a reçu un chèque sans provision au nom d’une autre personne obtenu par le jeune Français en échange de bitcoins.