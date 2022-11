La guerre en Ukraine suit son cours depuis plusieurs mois. La situation a récemment fait réagir Oleg Tinkov, un milliardaire russe, qui a pris une décision radicale. En effet, le fondateur de la banque en ligne Tinkoff, a décidé de renoncer à la nationalité russe à cause du conflit en Ukraine. C’est ce lundi 31 octobre 2022, sur le réseau social Instagram, que l’homme d’affaires âgé de 54 ans a révélé la nouvelle. « J’ai pris la décision d’abandonner ma citoyenneté russe. Je ne peux pas et ne veux pas être associé à un pays fasciste qui a déclenché une guerre avec son voisin pacifique et qui tue quotidiennement des innocents » a-t-il laissé voir.

Il avait vendu les parts

Il a par la suite ajouté : « J’espère que d’autres hommes d’affaires russes de premier plan suivront mon exemple, afin d’affaiblir le régime de (Vladimir) Poutine et son économie et le mettre finalement en échec ». Notons que ces propos d’Oleg Tinkov interviennent quelques mois après qu’il ait affirmé avoir vendu des parts sa société après avoir critiqué l’opération menée par le président Vladimir Poutine en Ukraine. Selon lui, cela avait été fait sous la contrainte des autorités du pays. Il a vendu lesdites parts dans une banque de la Russie. Le milliardaire russe avait révélé cette information lors d’une interview accordée au média américain New York Times sur les dessous de l'opération qui ont abouti à la vente de ses parts.

D’après une publication sur le réseau Instagram à travers laquelle il critiquait l'offensive russe en Ukraine, il a dû vendre ses actions dans la Tinkoff Bank sans possibilité de négociation de l'offre de vente. A en croire le média qui dit rapporter les propos du milliardaire russe, Tinkov a affirmé que le jour qui a suivi sa publication, les dirigeants de la Tinkov Bank ont ​​été approchés par l'administration du président Poutine et ils auraient reçu l'instruction de mettre fin à la collaboration sous la menace de nationalisation de la banque.