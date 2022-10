Un tir de missile réalisé par l’armée sud-coréenne s’est mal déroulé. En effet, hier mardi 04 septembre 2022, les forces de sécurité de la Corée du Sud ont tiré, en fin de journée, un missile balistique de courte portée Hyunmoo-2 qui a échoué. C’est dans la ville de Gangneung que le projectile a échoué. Dans un communiqué, plusieurs responsables ont indiqué que le missile a entraîné un grand incendie. Le projectile a connu un dysfonctionnement, peu de temps après avoir été lancé. Lors d’une interview accordée à l’agence de presse Yonhap, un responsable de l’armée sud-coréenne a fait savoir que le propergol du missile s’est enflammé, tout en soulignant que son ogive n’a pas pris feu.

Des habitants ont contacté la mairie

Dans une interview accordée à un média français, une responsable de la maire de Gangneung, qui a requis l’anonymat, a confié que : « De nombreux habitants paniqués ont appelé la mairie », tout en ajoutant qu’ « au début, nous n’avons pas su ce qui se passait parce que nous n’avions reçu aucun avertissement de la part de l’armée au sujet d’un tel entraînement ». Notons que l’échec de ce tir de missile a eu lieu dans la même journée que le tir d’un missile balistique fait par la Corée du Nord. Le projectile a survolé la mer du Japon dans la matinée d’hier mardi. Même si les autorités ont fait savoir qu’il n’y a pas eu de victime, le tir a entraîné un ordre d’évacuation dans certaines préfectures du nord et du nord-est du Japon.

Pour mémoire, cela intervient dans un contexte tendu entre Pyongyang et Séoul. Les manœuvres navales initiées conjointement, il y a plusieurs semaines, par ce dernier et Washington avaient fortement irrité la Corée du Nord. Alors qu’il prenait la parole au nom de son pays à l’Assemblée Générale des Nations unies, l’ambassadeur de la Corée du Nord au sein de l’organisation, Kim Song, s’était prononcé sur la question. Pour lui, ces manœuvres navales « soulèvent des inquiétudes autour de la péninsule coréenne ». « Évidemment, c'est un acte extrêmement dangereux mettant le feu aux poudres et risquant d'entraîner la péninsule coréenne au bord de la guerre », avait-il dénoncé.