Elu en 2020 après un scrutin très discuté avec le milliardaire républicain Donald Trump, Joe Biden est aujourd'hui âgé de 79 ans. Il aura le 20 novembre prochain 80 ans. Le Démocrate est déjà le plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis et s'il décide de briguer un autre mandat, il va battre un autre record. Interrogé sur ses intentions réelles pour 2024 en septembre dernier, l'ancien colistier de Barack Obama a laissé entendre que son intention pour l'instant était de se représenter. « Est-ce une décision définitive que je me représenterai ? Cela reste à voir », a-t-il ajouté. En tout cas, au sein de son parti, certains voudraient bien qu'il prenne sa retraite à la fin de son mandat.

"Nous avons besoin d'une nouvelle génération de dirigeants"

Parmi ceux-ci, Tim Ryan, le candidat démocrate au Sénat dans l'Ohio. Il a clairement souhaité une mue générationnelle de la classe politique américaine. "Non, j'ai été clair. j'aimerais voir un changement de génération...Mitch Mc Connell, Donald Trump, le président (Joe Biden), tout le monde. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de dirigeants" a déclaré Tim Ryan lors d'un débat télévisé hier lundi à Cleveland. Le mois dernier, Ryan avait déjà fait la une des journaux en suggérant que Biden ne devrait pas briguer un autre mandat. "L'environnement politique à travers le pays est toxique, et je pense que les gens veulent un changement. C'est important pour nous, dans les deux partis, ces dirigeants qui sont là depuis un moment, je pense qu'il est temps pour un changement de génération" déclarait-il.

La semaine dernière, Ryan avait déclaré sur Fox News qu'il n'invitait pas Biden à battre campagne avec lui. "Je n'invite vraiment personne" a t-il insisté. Les propos de Ryan interviennent alors que son adversaire républicain J.D. Vance s'efforce de le lier au président en exercice. La course au Sénat dans l'État semble très serrée. Selon les sondages de Real Clear Politics , Vance ne devance Ryan que de 1,4 point. Tim Ryan, est membre de la chambre des représentants depuis 2003. Il est un politicien de carrière contrairement à J.D. Vance, qui lui est un entrepreneur.