L’ancien président américain Donald Trump fait la une des journaux pour une plainte déposée contre un grand média. Il s’agit en effet de CNN qui a été attaqué en justice par l’ancien locataire de la Maison Blanche pour diffamation. Selon les informations rapportées par la presse américaine, le milliardaire républicain a déposé la plainte hier lundi 03 octobre 2022, tout en précisant qu’il réclame 475 millions de dollars en dommages et intérêts. D’après le texte de la plainte qui a été déposé dans l’Etat de Floride, le média « a cherché à utiliser son immense influence » afin de diffamer Donald Trump « auprès de ses téléspectateurs et lecteurs dans le but de le vaincre politiquement ».

« Calomnie contre le plaignant »

Toujours selon la plainte, « la campagne de dissuasion de CNN, sous forme de diffamation et de calomnie contre le plaignant, n'a fait que monter ces derniers mois car CNN craint que le plaignant ne soit candidat à la présidence en 2024 ». Notons que la plainte déposée par Donald Trump intervient plusieurs semaines après qu’une juge a pris une décision en sa faveur face au Fbi. Il s’agit en effet de l’affaire relative à la perquisition menée à son domicile, en Floride. Selon une annonce faite par les médias, le département de la Justice pourrait ne pas être en mesure d’examiner les documents saisis chez le milliardaire républicain.

Le jeudi 15 septembre 2022, une juge fédérale a fait savoir que les documents confisqués étaient confidentiels. La juge fédérale Aileen Cannon a également désigné le juge de district Raymond Dearie afin qu’il examine la possibilité de remettre aux enquêteurs fédéraux les documents. « La cour estime qu’accepter les conclusions du gouvernement sur ces questions importantes et controversées sans qu’une tierce partie neutre ne mène un examen plus approfondi serait inapproprié », avait-elle martelé. Cette décision ne semblait tout de même pas du goût du département de la Justice qui avait annoncé son intention de faire appel.