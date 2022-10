Aux Etats-Unis, des Etats continuent toujours de pratiquer la peine de mort. Mais les exécutions ne se passent pas toujours bien. Alan Eugene Miller, 57 ans , condamné à la peine capitale, devait mourir par injection létale le 22 septembre 2022. Seulement, les personnes chargées de lui donner la mort ont chercher la vain, la veine dans laquelle, la dose mortelle devrait être inoculée. Selon le dossier de Miller le personnel pénitentiaire a tenté pendant une heure de trouver une veine. Il a été piqué avec des aiguilles dans les bras, les jambes, les pieds et les mains. Ce condamné à mort poursuit maintenant l'Etat pour "tortures physiques et mentales". Il veut l'empêcher de tenter une deuxième exécution.

Le 8ème amendement l'interdit

Alan Eugene Miller, 57 ans, a déclaré que le personnel avait du mal à localiser une veine dans laquelle injecter le cocktail de drogues destiné à mettre fin à ses jours. Il l'a laissé attaché à une civière avant que les autorités ne prennent la décision d'avorter la tentative d'exécution. Les avocats ont écrit que leur client est désormais "le seul survivant de l'exécution" dans le pays et qu'il a été soumis gratuitement à des "douleurs que le huitième amendement visait à interdire". Miller a été condamné à mort au tournant du siècle après avoir été reconnu coupable du meurtre de trois personnes en 1999. Il était auparavant chauffeur de camion de livraison. L'Alabama a demandé à la Cour suprême de l'État de fixer une nouvelle date pour l'exécution de Miller, arguant que la première tentative n'a été annulée qu'en raison de l'heure tardive et de l'heure limite de minuit de l'État pour lancer le processus d'injection létale.

Miller a déclaré qu'il avait été conduit dans la chambre d'exécution à 22 heures et attaché à une civière, une heure seulement après que la Cour suprême des États-Unis eut levé une injonction bloquant l'injection létale. "Malgré cette exécution ratée, la torture physique et mentale qu'elle a infligée à M. Miller, et le fait qu'ils ont maintenant bâclé trois exécutions par injection létale en seulement quatre ans ,ils cherchent sans relâche à exécuter à nouveau M. Miller, vraisemblablement par injection létale, " a écrit l'équipe juridique du condamné, faisant référence à une exécution en Alabama qui a été annulée et à une autre qui a mis trois heures à démarrer.