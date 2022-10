Une prise imprudente de médicaments a conduit à la mort aux États-Unis. L'homme âgé de 71 ans a perdu la vie après avoir consommé un mélange de vitamines et d'Ibuprofène. La victime a préféré une automédication en prenant un mélange sans l'avis d'un médecin. Il a fait un mélange malencontreux composés de vitamines et de ginkgo biloba et de l'anti-inflammatoire Ibuprofène. Au lieu d'être soulagé de son mal, l'homme a souffert d'une hémorragie cérébrale selon les examens. Malheureusement, il n'aura finalement pas survécu. Il est donc passé de vie à trépas en voulant se faire soigner tout seul.

Après cet incident, les médecins ont réagi en expliquant ce qui a dû lui arriver après la prise de ce mélange létal. «L'association du médicament avec certains compléments alimentaires pourrait déclencher des saignements dans le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral », selon des chercheurs de la Mayo Clinic. Selon des indications de sources pharmaceutiques, l’Ibuprofène est un médicament appartenant à la famille des AINS donc anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Il est utilisé pour soigner une inflammation et soulager une douleur avec quelques fois des effets secondaires ressentis et peut provoquer des saignements au niveau des intestins ou de l’estomac.

De l'autre côté ginkgo biloba est une plante qui agit comme un anticoagulant qu'il n'est pas conseillé de mélanger avec un anti-inflammatoire. La prise de ce complément alimentaire peut aider à empêcher ou retarder la coagulation du sang. « En pratique, mieux vaut écarter des soins cette plante sans efficacité démontrée et qui expose à des effets indésirables graves, dont des convulsions », renseignent les spécialistes de l’association Prescrire. Et à la National Health Service (NHS), d'ajouter « de ne pas prendre de ginkgo biloba avec de l'ibuprofène car cela peut augmenter le risque de saignement ». C'est donc une contre-indication aux personnes âgées. L'homme de 71ans n'aura pas survécu après cette prise.