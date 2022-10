Le fils aîné de l’ancien président français Nicolas Sarkozy aurait joué un rôle en 2010 et 2011 « afin d’aider l’homme d’affaires Sébastien Bazin à vendre le PSG au Qatar ». C’est du moins la grosse révélation faite par la plateforme d’investigations françaises Mediapart. Le média français s’est en effet basé sur des documents de l’enquête judiciaire pour « corruption » sur l’attribution de la Coupe du monde 2022.

Il plaide auprès de son père

A en croire les précisions du média, Pierre Sarkozy qui est connu sous le pseudonyme Mosey parce qu’il est DJ et producteur de hip-hop aurait plaidé auprès de son père la cause de Sébastien Bazin. Selon le média, l’ancien président français et son fils qui ont reçu l’aide de Claude Guéant ont réussi à doubler le prix de vente du club parisien, passant de 30 à 64 millions d’euros. Des notes de l’Élysée et des SMS issus du téléphone de Sébastien Bazin prouvent l’effectivité de ces faits selon Mediapart.

Les révélations de "Complément d'enquête"

Ces informations interviennent quelques jours seulement après les révélations de l’émission d’investigation de France 2 sur l’organisation controversée du Mondial 2022 par le Qatar. «Complément d’enquête» est revenu sur le rôle joué par la France par Michel Platini, patron de l’UEFA à l’époque, et Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Même si rien ne prouve la récompense qu’a eue les deux hommes pour avoir soutenu la candidature du Qatar, les journalistes ont essayé d’en savoir plus. Les journalistes évoquent tout de même entre autre l’embauche en 2011 de Laurent Platini par une société qatarienne.