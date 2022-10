Une tentative échouée de vol de lapins, suivi de lynchage du présumé voleur a tourné au drame ce week-end dans un quartier périphérique de Parakou. Une personne est morte et deux autres ont été mises aux arrêts par la police, avant d’être présentées au Procureur de la République près du Tribunal de première classe de première de Parakou. Au petit matin de ce samedi 08 octobre, aux environs de 3 heures du matin, des populations armées d’armes blanches diverses ont passé à tabac, un présumé voleur de lapins.

Il aurait réussi à entrer par effraction dans un domicile privé, afin de dérober ces animaux qui s’y trouvaient. Mais, mal lui en a pris. Le propriétaire qui veillait au grain, ne s’est pas fait prier pour lancer un SOS. Entre temps, le présumé chenapan, a réussi à prendre la fuite à travers le quartier. Malheureusement, il sera ensuite rattrapé et passé à tabac jusqu’à épuisement total, par une foule déchaînée. Il n’en fallait pas plus, pour qu’un témoin des faits en informe le chef de quartier qui fit aussitôt irruption sur les lieux du supplice.

C’est alors, que ce dernier a réussi à le soustraire de la furie de ces assaillants et tenter de le conduire sur moto dans un poste de police riverain. Il sera aidé dans cette tâche, par son informateur. Mais, peine perdue, très épuisé par le traitement qui lui a été infligé, le présumé voleur finit par passer de vie à trépas dans l’enceinte même du poste de police, sur constat de l’agent de faction et du chef quartier. Suite à ce constat, le policier invita l’élu local et son informateur à faire leur déposition. Ensuite, suivra la victime de la tentative de vol pour le même exercice. Aux dernières heures, nous apprenons que la victime du vol et l’informateur du chef quartier ont été présentés hier au procureur.