Les chercheurs de la NASA se préparent à lancer une mission pour une exploration des plus exceptionnelles de l'histoire. Il s'agit de l’étude d'un astéroïde qui selon Forbes contient « un noyau de fer, de nickel et d'or valant 10 000 quadrillions d'euros ». Un montant faramineux qui s’il était réparti équitablement pourrait rapporter 1,4 milliard à chaque humain vivant sur la terre. Baptisé "16 Psyché", il se trouve entre Mars et Jupiter. La mission d’exploration démarre en août 2023 et va durer 21 mois. Son étude va permettre de comprendre le noyau de la terre.

Avant la mission de la NASA pour l'exploration de l’astéroïde, les chercheurs ont fait le portrait robot du phénomène. Selon leur description, il est métallique, d'une largeur de 226 kilomètres et doté d'un noyau de fer, de nickel et d'or. "Au plus profond des planètes terrestres, y compris la Terre, les scientifiques déduisent la présence de noyaux métalliques, mais ceux-ci se trouvent loin sous les manteaux et les croûtes rocheuses des planètes. L'astéroïde Psyché offre une fenêtre unique sur ces éléments constitutifs de la formation des planètes et la possibilité d'enquêter sur un type de monde jusque-là inexploré", informe la NASA. Mais la plus belle des découvertes dignes d'un conte de fée est l'estimation en valeur monétaire. Les experts estiment que l'astéroïde découvert vaut toute l'économie mondiale."

La NASA ira en mission d'exploration de l'astéroïde le 10 août 2023. Elle devrait avoir lieu en 2019 mais a été reportée en août 2022 puis un an plus tard. Les chercheurs de la NASA donnent rendez-vous en 2026 pour que le vaisseau arrive sur l'astéroïde. L'exploration va durer 21 mois soit 1 an 9 mois pour examiner sa composition. Les experts vont donc déterminer le mécanisme du mélange entre le métal et la roche afin de comprendre le noyau de la planète Terre.