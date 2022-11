Canal+ a donné hier une conférence de presse dans l'immeuble Bolloré à Cotonou à l'occasion de ses 30 années d'anniversaire en Afrique. Lieu pour la directrice générale Yacine ALAO et son équipe de dévoiler de belles surprises aux abonnés. Depuis quelques mois, Canal+ célèbre de diverses manières ses 30 années d'existence en Afrique. À cette occasion et celle des fêtes de fin d'année, Canal+ Bénin offre de nouvelles opportunités. Ceci va leur permettre de vivre des moments de joie intense et de divertissement à leur goût.

En premier lieu, Canal+ <<offre à ses abonnés, une fin d'année exceptionnelle à travers une programmation exceptionnelle au goût de tous les membres de la famille Canal+>>, a déclaré Yacine Alao, directrice de Canal+ au Bénin. A cet effet, de nouveaux programmes tels "The Bachelor" une télé réalité qui défraie la chronique, des séries humoristiques, des feuilletons sur Novelas sont insérés sur les diverses chaînes de l'opérateur. Comme en chaque fin d'année, un plan d'intéressants films d'actions dont "Fast and Furious", "Batman" ou encore "Spiderman" est inséré au plaisir des abonnés. Les fans de l'artiste chanteur Dadju pourront également suivre la comédie romantique dans lequel l'artiste est acteur.

En deuxième lieu, les abonnés de Canal+ vont bénéficier pour tout réabonnement, de 15 jours de la formule Tout Canal, une formule de 40.000 francs Cfa entre le 10 et le 30 novembre 2022. Pour ce faire, les membres de la famille Canal+ peuvent se rendre dans les boutiques Canal+ ou effectuer leur abonnement via MTN Mobile Money ou Moov Money. De plus, dans cette même période, Canal+ offre son décodeur au prix promotionnel de 5.000 francs Cfa à partir de la formule Access. La directrice de Canal+ Bénin précise que cette offre <<est possible dans la limite des stocks disponibles et permet de profiter du meilleur du divertissement sur les antennes de Canal +>>.

Enfin, de façon plus généreuse, Canal+ offre à tous les abonnés ayant un abonnement actif, l'English Pack DSTV à partir du 18 novembre jusqu'au 18 décembre prochain. Ceci va spécifiquement leur permettre de suivre en langue anglaise, tous les 64 matchs de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Il faut noter que la chaîne nationale ORTB est désormais en HD sur le canal 270 des bouquets Canal+.