Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a confirmé jeudi que l’accord céréalier conclu à Istanbul en juillet avait été prorogé de 120 jours. "Sur la base de la décision prise par l'ONU, la Turquie, la Russie et l'Ukraine, l'accord sur le corridor en mer Noire est prolongé à partir du 19 novembre 2022 pour 120 jours", a écrit sur Twitter le dirigeant turc. Le président Erdogan a aussi exprimé sa gratitude au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour les efforts en vue de prolonger cet accord. "Félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce processus", a-t-il poursuivi.

Selon le dirigeant turc, plus de 11 millions de tonnes de produits agricoles ont été exportées via le corridor maritime grâce à cet accord. "La mise en œuvre de cet accord a montré à quel point il était important et utile pour assurer la sécurité alimentaire mondiale", a-t-il souligné. Un accord céréalier a été signé le 22 juillet à Istanbul afin de régler le problème d’évacuation de céréales des ports contrôlés par l’Ukraine via la mer Noire. Selon ces termes, il peut être prorogé automatiquement de 120 jours si aucune des parties contractantes (Russie, ONU, Ukraine, Turquie) ne s'y oppose.