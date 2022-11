Déjà quatre ans que le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, a été commis. Alors que le procès civil du prince héritier Mohammed ben Salmane soupçonné dans cette affaire est toujours en suspens, l’homme vient d’être immunisé. L’annonce a été faite par le gouvernement américain à travers un document judiciaire envoyé ce jeudi au tribunal. Cette annonce intervient après sa nomination à un poste du gouvernement en septembre dernier.

En effet, le prince cité dans l’affaire du meurtre a hérité du titre du premier ministre par un décret royal. Juste après, ses avocats ont émis l’hypothèse selon laquelle il doit bénéficier d’une immunité en raison de sa position dans le gouvernement. Ainsi, donnant suite à la demande des hommes de droit, les autorités américaines ont répondu positivement et dorénavant, Mohammed ben Salmane est protégé par une immunité et ne devrait plus encourir de risques judiciaires. Toutefois, cette décision de la part du gouvernement des USA était facultative et n’aura pas d’effet devant le tribunal.

Une nomination critiquée

Il faut dire que la nomination prince héritier avait créé un tollé aux Etats-Unis et la majorité était contre cette décision. D’ailleurs, beaucoup ont manifesté leur mécontentement en déposant des plaintes devant les juridictions étrangères. En plus, la fiancée du journaliste saoudien tué, Hatice Cengiz n’est pas restée sans voix et a aussi lancé une action civile aux Etats-Unis afin que justice soit faite. Précisons que depuis que ce meurtre a été perpétré, le prince héritier devenu premier Ministre a perdu son estime en Occident et est considéré comme une personne méprisée informe les médias.